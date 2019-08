MotoGp, Austria: Marquez in pole position, Dovizioso terzo

In prima fila alle spalle dello spagnolo, con il secondo tempo, Quartararo. Solo un decimo posto per Valentino Rossi con la sua Yamaha

Marc Marquez ha conquistato la pole del Gran Premio di Austria, classe MotoGp, undicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul Red Bull Ring di Spielberg, lo spagnolo campione in carica e leader della classifica ha chiuso le qualifiche ufficiali in sella alla Honda con il miglior tempo (e nuovo record della pista) in 1'23.027. Alle sue spalle il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati), quarto tempo per lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) davanti a Francesco Bagnaia (Pramac Racing). Decimo Valentino Rossi sull'altra Yamaha ufficiale.

Per Marquez è la 59/a pole in carriera in MotoGp, nonché l'87/a complessiva in tutte le classi. "Sono contento per questo weekend ma il momento importante arriva nella gara", il commento del campione del mondo dopo le qualifiche. "Penso che abbiamo scelto la strategia giusta nella FP4 per capire bene le gomme posteriori", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.

