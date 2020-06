MotoGp, annullato il Gran premio del Giappone

di vln

Torino, 1 giu. (LaPresse) - Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato in una nota la cancellazione del Grand Prix del Giapponedi motociclismo. "La pandemia di Covid-19 in corso ha obbligato alla cancellazione dell'evento", che si sarebbe tenuto dal 16 al 18 ottobre al Twin Ring di Motegi, in calendario dal 1999. Fim, Irta e Dorna Sports, continuano nel comunicato, "non vedono l'ora di tornare a correre nel 2021, di fronte ad alcuni dei fan più devoti e fedeli del mondo".

"Mobilityland si stava preparando per il Gran Premio del Giappone di quest'anno, tuttavia le situazioni in Giappone ed Europa sono imprevedibili e si prevede l'estensione del divieto di viaggio internazionale", ha dichiarato Kaoru Tanaka, Presidente, Mobilityland Corporation. "Come risultato delle nostre discussioni con Dorna, l'organo gestionale della serie - ha aggiunto - abbiamo concordato che non abbiamo altra scelta che annullare il GP del Giappone per completare la stagione. Comprendiamo che questa è una grande delusione per i fan e tutte le parti correlate".

