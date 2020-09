Valentino Rossi: "Correrò con Yamaha Petronas, annuncio forse a Barcellona"

"Il mio futuro? Ci prendiamo del tempo con Yamaha, non abbiamo fretta. Siamo molto vicini alla firma. Correrò con Petronas l'anno prossimo, diciamo al 99%". Lo ha detto Valentino Rossi in conferenza stampa in vista del Gp di San Marino. "Forse a Barcellona potremo fare l'annuncio ufficiale", ha aggiunto il 'Dottore'. "Lottare per il Mondiale? Tutto è possibile, sono 25 punti dietro Fabio però sono in settima posizione nel Mondiale. Ci sono un paio di piloti dietro me di un punto ma anche un paio davanti a distanza di pochi punti. Con questi numeri tutto è possibile", ha proseguito il campione di Tavullia.

