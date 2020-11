Valencia: Mir è campione del mondo, gara a Morbidelli

Primo titolo iridato in carriera per il 23enne spagnolo della Suzuki

Joan Mir è il nuovo campione del mondo nella classe MotoGP. Allo spagnolo della Suzuki, al primo titolo in carriera nella classe regina, è bastato il settimo posto nel Gran Premio di Valencia, penultimo appuntamento del Motomondiale, vinto da Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) davanti all'australiano Jack Miller (Ducati Pramac Racing) e Pol Espargaro (Red Bull Ktm).

A una gara dal termine, Mir è irraggiungibile nella classifica generale dei piloti. Il maiorchino trionfa al secondo anno in MotoGp. Per Morbidelli è la terza vittoria in questa stagione, ai piedi del podio Alex Rins (Suzuki). Quinto Binder (Red Bull Ktm) davanti a Oliveira (Red Bull Ktm), Andrea Dovizioso (Ducati) è ottavo.

Completano la top ten Aleix Espargaro (Aprilia) e Maverick Vinales (Yamaha). Valentino Rossi (Yamaha) chiude al dodicesimo posto. La rincorsa Mondiale di Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) tramonta definitivamente in una caduta al nono giro.

