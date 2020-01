Stampa spagnola: dal 2021 fuori Rossi dalla Yamaha, Quartararo in arrivo

Dal 2021 Valentino Rossi non sarà più in sella ad una Yamaha. Il team del Diapason secondo quanto ha annunciato Marca sul proprio sito on line, annuncerà a breve l'ingaggio di Fabio Quartararo che affiancherà così lo spagnolo Maverick Vinales nel team ufficiale che ha rinnovato proprio ieri fino al 2022. In MotoGP dunque la Yamaha avrebbe deciso di puntare sul talento francese e non più sul pesarese.

