San Marino, Vinales in pole davanti a Morbidelli. Rossi quarto

Maverick Vinales ha centrato la pole position nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini per la classe MotoGp. Alle sue spalle le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Apre la seconda fila Valentino Rossi, quarto.Le Yamaha piazzano così quattro moto nelle prime quattro posizioni in griglia di partenza sulla pista di Misano. Vinales ha fermato il crono sull'1'31.411, precedendo di oltre tre decimi Morbidelli (+0.312) e Quartararo (+0.380). Rossi, che era stato più veloce nelle terze libere, ha commesso un errore in occasione del secondo giro lanciato e poi non è più riuscito a migliorarsi. Completano la seconda fila Jack Miller e Francesco Bagnaia, quinti e sesti con la Ducati. Solo nono invece Andrea Doviziosi, dietro anche alle Suzuki di Alex Rins (7°) e Joan Mir (8°).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata