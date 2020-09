Quartararo vince in Catalogna e torna in testa al Mondiale

Delusione per gli italiani: Morbidelli quarto mentre Rossi e Dovizioso sono costretti al ritiro

Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Catalogna. Il francese (Petronas Yamaha) ha preceduto sul traguardo del Montmelò il duo spagnolo della Suzuki formato da Joan Mir e Alex Rins. Quarto Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) che era partito dalla pole position. Il successo, terzo stagionale, permette a Quartararo di tornare in testa al Mondiale. Caduti e costretti al ritiro Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha).

Buone notizie per i nostri colori invece dalla Moto2. Luca Marini ha vinto consolidando la leadership nel Mondiale. Secondo posto per il britannico Sam Lowes. Sul podio un altro italiano, Fabio Di Giannantonio (HDR Heidrun Speed Up). Nella top ten anche Enea Bastianini (Italtrans Racing Team), sesto e Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46), settimo.

