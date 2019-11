Quartararo domina le libere in Malesia. Bene Dovizioso e Rossi

Dominio Yamaha nella prima giornata di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultimo atto del Mondiale della MotoGp. Fabio Quartararo ha fatto registrare il miglior crono in 1'58.576, nelle FP2, confermandosi il pilota più in forma oltre ovviamente al campione del Mondo Marc Marquez. Il francese della Yamaha Petronas precede il compagno di squadra Franco Morbidelli, quarto nel turno pomeridiano, a meno di un decimo dal compagno di squadra, ma che mantiene la seconda posizione nella combinata (+0.534). "Abbiamo fatto un giro veramente forte e anche il passo, con una soft usata, non è niente male", ha commentato un soddisfatto Quartararo. Sull'annuncio che nel 2020 la Yamaha Petronas avrà delle moto ufficiali della casa giapponese, il giovane francese ha detto: "Sono molto contento, abbiamo dimostrato quest'anno di essere molto veloci".

Giornata in chiaroscuro in casa Ducati, dove a brillare è il solo Andrea Dovizioso. Il forlivese nella sessione pomeridiana migliora i suoi riferimenti di tre decimi rispetto al mattino (+0.630) e s'infila tra le Yamaha al terzo posto. "Non basta ancora per pensare di poter lottare per la vittoria domenica, perché ci sono dei piloti messi meglio di noi, ma sono contento del lavoro che abbiamo fatto oggi", ha commentato il Dovi a fine giornata. Alle spalle della Ducati segue le Yamaha ufficiale di Maverick Viñales, quarto grazie al crono della mattina (+0.642). Lo spagnolo usa il secondo turno di libere per provare la differenza tra la gomma media e la gomma dura in vista della gara registrando il 13° crono.

Quinto tempo per Valentino Rossi che lima sei decimi dal suo miglior tempo della mattina registrando il terzo miglior crono al termine del secondo turno (+0.708). "E' stata una buona giornata, già da questa mattina mi sono trovato bene con la moto e sono riuscito a guidare bene", ha commentato il nove volte campione del Mondo. "Sono stato già abbastanza veloce, soprattutto nella FP2 ho avuto un buon passo e fatto un buon giro. Dobbiamo continuare a lavorare così per cercare di stressare la moto il meno possibile", ha aggiunto. "Avere un buon feeling è la prima cosa per mantenere un passo costante fino alla fine. Che è quello che ci è mancato nelle ultime gare", ha concluso Rossi.

Solo al sesto posto si è piazzata la prima Honda, quella ovviamente di Marc Marquez. Lo spagnolo al pomeriggio non è però riuscito a migliorare il tempo fatto segnare al mattino. "Oggi è stata una giornata impegnativa", ha ammesso il campione del Mondo. "Questo pomeriggio abbiamo lavorato sul nostro ritmo di gara e non è stato poi così male. Penso che siamo secondi o terzi. Il team è concentrato sulla fine della stagione, ma abbiamo anche un occhio al 2020 e abbiamo provato alcune idee oggi", ha aggiunto. Per quanto riguarda gli altri italiani, Pecco Bagnaia (Pramac Racing) registra l'11° tempo assoluto dopo un buon piazzamento in ottava posizione al termine del turno pomeridiano. Danilo Petrucci (Ducati Team) non è invece ancora al massimo della forma fisica dopo la caduta fatta a Phillip Island e fatica a girare sotto il muro dei due minuti chiudendo col 13° tempo.

