Motogp, Valentino Rossi ancora positivo: "Virus serio e complicato. Io in forma al 100%"

Valentino Rossi è risultato ancora positivo al Covid-19 nell'ultimo tampone effettuato martedì 3 novembre. Lo riferisce il Team Yamaha, aggiungendo che "tuttavia, oggi il pilota italiano sarà sottoposto a un nuovo test. Se dovesse risultare negativo, avrà ancora abbastanza tempo per completare il secondo test PCR richiesto e volare a Valencia".

La Yamaha comunica anche che se Rossi "dovesse essere ritenuto 'non idoneo' a guidare a Valencia sarà sostituito dal pilota americano Garrett Gerloff che "sarà supportato dal solito equipaggio del numero 46 per la sua primissima esperienza di guida a bordo di una YZR-M1" in MotoGp. Gerloff fa infatti parte del GRT Yamaha WorldSBK Team che prende parte al Mondiale Superbike.

"Questo virus è molto complicato e serio. Sono stato male per due giorni, poi in pochi giorni sono tornato a essere completamente in forma, al 100%. Mi sono sempre isolato da solo a casa e ho seguito da vicino i consigli medici. È una situazione molto triste e difficile, ma è così". Così Valentono Rossi, nove volte campione MotoGp, commenta in un comunicato della Yamaha la sua positività al Covid-19 anche dopo l'ultimo tampone effettuato ieri.



