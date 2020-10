MotoGP, Teruel: pole position di Nakagami

Takaaki Nakagami, su Honda, partirà dalla pole position nel Gp di Teruel, valido per la classe MotoGP, che si disputa sul circuito di Alcañiz, in Spagna.

Il pilota giapponese ha fermato il cronometro sull'1.46.882, precedendo di appena +0.063 l'italiano Franco Morbidelli su Yamaha Petronas. Terzo lo spagnolo Alex Rins su Suzuki a +0.273.

Dalla seconda fila partirà Maverick Vinales, quarto sulla sua Yamaha ufficiale a +0.359.

Quinto tempo per il francese Johann Zarco su Ducati Team Pramac +0.415. Sesto l'altro francese Fabio Quartararo su Yamaha Petronas a +0.444.

Completano la top ten lo spagnolo Pol Espargaro su KTM, l'inglese Cal Crutchlow su Honda, lo spagnolo Iker Lecuona su KTM e il portoghese Miguel Oliveira su KTM. Retrocesso in undicesima posizione Alex Marquez su Honda, davanti sempre a Joan Mir su Suzuki.

Fuori dai primi dieci il leader del Mondiale, lo spagnolo Joan Mir su Suzuki, solo 12esimo.

Malissimo Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati scatterà dalla sesta fila, in diciassettesima posizione.

Per Nakagami è la prima pole position in MotoGP, un pilota giapponese partirà dalla prima posizione in griglia nella classe regina per la prima volta dal 2006 con Makoto Tamada.

