MotoGp, Stiria: trionfa Oliveira davanti a Miller e Pol Espargaro

Miguel Oliveira ha vinto il Gran Premio di Stiria, quinto appuntamento del Motomondiale 2020. Sul Red Bull Ring di Spielberg il portoghese (Red Bull Ktm) ha preceduto in un finale di gara incredibile l'australiano Jack Miller (Ducati Pramac Racing) e lo spagnolo Pol Espargaro (Red Bull Ktm), scattato dalla pole.

Espargaro era al comando dalla gara a poche curve dalla conclusione, Oliveira, primo portoghese a trionfare in MotoGp, ha approfittato della bagarre tra lo spagnolo e Miller. Quarto posto per lo spagnolo Joan Mir su Suzuki davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso, primo tra gli italiani al traguardo. Seguono Alex Rins (Suzuki), Takaaki Nakagami (Lcr Honda) e Brad Binder (Red Bull Ktm). Nella top ten rientra anche Valentino Rossi (Yamaha), nono davanti a Iker Lecuona (Red Bull Ktm). Undicesimo Danilo Petrucci (Ducati). Momenti di paura per Maverick Vinales, che a 12 giri dal termine a causa di un problema ai freni alla sua Yamaha è stato costretto a lasciarsi cadere dalla moto in corsa. Nessuna conseguenza per il pilota, la gara è stata interrotta. In quei momenti non pensi, ho avuto la fortuna di riuscire a staccare e capire che il freno non c'era più", le parole di Vinales a fine gara.

