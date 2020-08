MotoGp, Stiria: Pol Espargaro in pole, Dovizioso nono e Rossi quindicesimo

Ktm in pole position nel Gran Premio di Stiria per la MotoGp. Pol Espargaro ha fatto segnare il miglior tempo (1'23"580) nelle qualifiche a Spielberg precedendo la Honda LCR di Takaaki Nakagami, staccato 22 millesimi, e Johan Zarco, terzo a 52 millesimi, con la Ducati. Nelle retrovie Andrea Dovizioso, nono dopo aver vinto la scorsa settimana, mentre il leader del mondiale Fabio Quartararo scatterà dalla decima piazza. Addirittura quindicesimo Valentino Rossi, caduto nel Q1. Per Ktm si tratta delle prima pole position nella classe regina.

