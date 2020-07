MotoGP, Spagna: Quartararo trionfa davanti a Viñales, terzo Dovizioso

Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del Motomondiale classe MotoGP. Sul circuito di Jerez il francese della Petronas Yamaha, scattato dalla pole, ha preceduto la Yamaha di Maverick Viñales e la Ducati di Andrea Dovizioso. Ritiro per Marc Marquez e Valentino Rossi.

Per Quartararo si tratta del primo successo in carriera nella classe regina. Ai piedi del podio Jack Miller (Ducati Pramac Racing), Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) è quinto. A completare la top ten Pol Espargaro (Red Bull), Francesco Bagnaia (Ducati Pramac Racing), Miguel Oliveira (Red Bull), Danilo Petrucci (Ducati) e Takaaki Nakagami (Lcr Honda). Marquez, che dopo essere scivolato nelle retrovie era impegnato in una gran rimonta, ha perso il controllo della moto ed è caduto alla curva 4, nel corso del 22° giro. Rossi ha alzato bandiera bianca per un problema tecnico al 18° giro.

Quartararo: Vittoria che dedico a chi ha sofferto per Covid

“È il momento più bello della mia vita. Ancora non ho realizzato. Dedico la gara a tutte le persone che hanno sofferto per il Covid, alla mia famiglia, a tutti quelli che mi supportano e sono con me", ha commentato Fabio Quartararo dopo il trionfo nel Gran Premio di Spagna.

Viñales: Soddisfatto per gara e felice per secondo posto

“Sono molto felice del secondo posto. Jerez non è una pista favorevole per me ma miglioriamo di anno in anno". Così Maverick Viñales ha commentato il secondo posto. "Due o tre volte ho perso l’anteriore, ho dovuto gestire la situazione cercando di risparmiare le gomme", ha raccontato il pilota della Yamaha. "Avevo scelto la morbida davanti con l'obiettivo di spingere da subito e provare ad andare via. Non è andata come avevo previsto ma sono molto felice e molto soddisfatto per la gara“, ha aggiunto.

Dovizioso: Felice, non mi sono mai arreso

"Sono molto contento ma non ho nemmeno le energie per esserlo. Non mi sono mai arreso e quando loro sono calati sono riuscito a restare costante nonostante il degrado delle gomme". Lo ha dichiarato Andrea Dovizioso al termine della gara. "Sono in buone condizioni ma non ero al cento per cento", ha aggiunto il forlivese che appena tre settimane fa aveva riportato la frattura della clavicola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata