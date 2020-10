MotoGp, pole di Quartararo a Le Mans

Pole position per Fabio Quartararo nel Gp di Francia in programma domenica a Le Mans . Il pilota francese della Yamaha ha preceduto le due Ducati di Jack Miller e Danilo Petrucci. Sesta piazza per Andrea Dovizioso con l'altra Ducati, che scatterà dalla seconda fila con Cal Crutchlow e Maverick Vinales. Decimo Valentino Rossi.

