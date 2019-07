MotoGp, Olanda: Vinales vince davanti a Marquez, Dovizioso 4°

Maverick Vinales ha vinto il Gran Premio d'Olanda per la classe MotoGp. Il pilota della Yamaha ha dominato nel finale staccando di oltre tre secondi Marc Marquez, secondo alle sue spalle. Completa il podio l'altra Yamaha, la Petronas di Fabio Quartararo, scattato dalla pole position. Migliore degli italiani Andrea Dovizioso, quarto davanti a Franco Morbidelli e Danilo Petrucci. Il pilota nella classifica mondiale perde altri tre punti dal leader Marquez

Era dall'Australia 2018 che Vinales non riusciva a imporsi nella classe regina. Per lo spagnolo si tratta nel quinto successo in MotoGp. Ritiro pesante invece per Alex Rins, caduto nelle fasi iniziali della corsa mentre si trovava in testa. Out dopo pochi giri anche Valentino Rossi, finito per terra mentre stava cercando di risalire dalle retrovie. Il prossimo appuntamento del motomondiale è in programma tra una settimana in Germania.

