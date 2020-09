MotoGp, Morbidelli vince a Misano: 2° Bagnaia, 4° Rossi

Franco Morbidelli ha vinto il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini per la classe MotoGp. Seconda piazza per la Ducati Pramac di 'Pecco' Bagnaia, terzo Joan Mir con la Suzuki. Ai piedi dal podio Valentino Rossi, quarto. Ritiro per Fabio Quartararo nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il francese, leader del mondiale, è scivolato due volte nel corso della gara, prima alla curva 4 poi alla curva 6. Il pilota della Yamaha Petronas non ha riportato conseguenze fisiche dalle due cadute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata