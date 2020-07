MotoGp, Marquez brucia le tappe. Honda: "Tornerà domenica a Jerez"

Recupero lampo per il campione del mondo in carica che settimana scorsa si era rotto l'omero del braccio destro durante la prima gara della stagione

La frattura dell'omero del braccio destro non ferma Marc Marquez pronto a tornare in pista già per la seconda gara della MotoGp sempre a Jerez de la Frontera, in Spagna. Lo ha annunciato la Honda: "Dopo un'operazione riuscita martedì, Marc Marquez tornerà a Jerez", si legge sul profilo Twitter della casa giapponese.

Lo spagnolo sarà protagonista di un sorprendente ritorno in pista ad appena quattro giorni dal grave incidente nella prima prova del Mondiale. Martedì il campione del mondo ha subito un intervento chirurgico. Il dottor Mir, lo specialista in traumatologia della MotoGP che lo ha operato, aveva dichiarato che lo spagnolo avrebbe potuto nella migliore delle ipotesi tornare a correre per il Gp di Brno tra due settimane. Tuttavia l'otto volte campione del mondo è attualmente in viaggio per il circuito di Jerez, dove si sottoporrà a un controllo medico questo pomeriggio con la speranza di avere il via libera per poter partecipare al Gp di Andalusia.

