MotoGP: Marc Marquez operato all'omero

È riuscita l'operazione all'omero a cui si è sottoposto oggi Marc Marquez, caduto rovinosamente domenica nel GP di Spagna a Jerez, presso l'ospedale universitario Dexeus di Barcellona. Lo riporta la stampa spagnola, confermando che il nervo radiale non è stato interessato: il campione del mondo in carica potrebbe quindi tornare in pista già ad agosto a Brno, per il GP di Repubblica Ceca, il programma il weekend dell'8-9.

"Se il nervo non è interessato, possiamo stabilizzare la frattura e Marquez sarà in grado di tornare prima - aveva anticipato il dottor Xavier Mir, specialista in traumatologia dell'equipe medica della MotoGP, parlando a Radio Catalunya prima dell'intervento - Marc salterà il secondo appuntamento a Jerez, l'obiettivo è rientrare per Brno". Il pilota spagnolo inizierà immediatamente la riabilitazione. La Honda Hrc ha già fatto sapere che non sostituirà Marquez per il prossimo Gran Premio, in programma questo fine settimana.

