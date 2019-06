MotoGp, Italia: Petrucci vince davanti a Marquez e Dovizioso

Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d'Italia per la classe MotoGp. In una gara tiratissima fino all'ultimo giro il pilota della Ducati ha preceduto la Honda di Marc Marquez e il compagno di squadra Andrea Dovizioso, terzo. Ai piedi del podio la Suzuki di Alex Rins. Ritiro all'ottavo giro per Valentino Rossi.

Il pilota umbro ha approfittato di un leggero contatto all'inizio dell'ultimo giro tra Dovizioso, che ha condotto a lungo la corsa, e Marquez per prendere la vetta e mantenerla fino alla bandiera a scacchi. Ottima prova di Michele Pirro, settimo dietro a Nakagami e a Vinales. Oltre a Rossi fuori anche Bagnaia e Morbidelli. Prossimo appuntamento in calendario per la MotoGp il Gran Premio di Catalogna, in programma tra due settimane.

Per il 28enne di Terni, che a Le Mans ha centrato il primo podio stagionale, si tratta della prima vittoria in assoluto - dopo 124 Gran Premi - nella classe regina. In classifica mondiale Marquez allunga su Dovizioso, portandosi a +12 (115 contro 103). Più staccato Alex Rins (88), mentre Danilo Petrucci si prende la quarta posizione (82) scavalcando Rossi, fermo a 72 dopo il ritiro odierno.

"È incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo, davanti ai miei tifosi e nella mia città". Danilo Petrucci è raggiante nel commentare la prima vittoria ottenuta in carriera in MotoGp sul circuito del Mugello, nel Gran Premio d'Italia. "È stata una gara fantastica, non riesco neanche a descrivere le sensazioni che provo in questo momento - ha aggiunto il pilota della Ducati - Non ho ancora realizzato di aver vinto. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone che lavorano in Ducati". Compreso Dovizioso, "per avermi aiutato tutto l'inverno in questa stagione".

L'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Italia per la classe MotoGp

1. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) 41:33.794

2. Marc Marquez (SPA/Honda) +0.043

3. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) +0.338

4. Alex Rins (SPA/Suzuki) +0.535

5. Takaaki Nagakami (JPN/Honda-LCR) +6.535

6. Maverick Vinales (SPA/Yamaha) + 7.481

7. Michele Pirro (ITA/Ducati) +13.288

8. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) +13.937

9. Pol Espargaro (SPA/KTM) +16.533

10. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) +17.994



La classifica mondiale della MotoGp dopo il Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento in calendario

1. Marc Marquez (SPA/Honda) 115 punti

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 103

3. Alex Rins (SPA/Suzuki) 88

4. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) 82

5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 72

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata