MotoGp, in Repubblica Ceca vince Binder: Morbidelli è secondo

Brad Binder su KTM ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca, valido per il Mondiale della MotoGp. Il pilota sudafricano ha preceduto sul circuito di Brno ha preceduto l'italiano Franco Morbidelli su Yamaha Petronas. Terzo il francese Johann Zarco su una Ducati del Team Avintia. Quarto posto per lo spagnolo Alex Rins su Suzuki e ottimo quinto per Valentino Rossi, capace di rimontare dalla decima posizione in griglia sulla sua Yamaha ufficiale. Solo settimo posto per il leader del Mondiale Fabio Quartararo su Yamaha Petronas, preceduto anche dal portoghese Miguel Oliveira su KTM. Delusione per la Ducati ufficiale, con Andrea Dovizioso solo undicesimo. Quartararo consolida comunque la leadership nel Mondiale, vista l'assenza di Marc Marquez e il 14esimo posto di Maverick Vinales sull'altra Yamaha ufficiale. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 16 agosto con il Gran Premio di Austria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata