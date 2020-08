MotoGp, in Austria terribile incidente tra Morbidelli e Zarco

Per fortuna senza consegueneze: la moto del francese ha preso in pieno quella dell'italiano, Rossi sfiorato

Terribile incidente, per fortuna senza conseguenze, nel Gran Premio di Austria, valido per il Mondiale della MotoGp. Protagonisti al nono giro Franco Morbidelli su Yamaha Petronas e Johann Zarco su Ducati del Team Avintia. In rettilineo la moto del francese prende in pieno quella dell'italiano, subito alle spalle è passato Valentino Rossi sfiorato da una delle due moto coinvolte. Morbidelli è stato portato fuori in barella dopo l'incidente.

La gara è stata vinta da Andrea Dovizioso su Ducati ufficiale. Il pilota forlivese ha preceduto lo spagnolo Joan Mir su Suzuki, terza la Ducati Pramac dell'australiano Jack Miller.

