MotoGp, Gp Europa: Mir trionfa su Rins e consolida leadership mondiale

Ottavo Dovizioso, ritiro per Rossi dopo pochi giri

Joan Mir conquista la vittoria del Gp d'Europa, la prima della stagione, e consolida la sua leadership nel mondiale a due gare dalla fine. Sul circuito spagnolo di Valencia, il pilota della Suzuki ha preceduto il compagno di squadra Alex Rins e Pol Espargaro su Ktm. Ottava la Ducati di Andrea Dovizioso mentre Franco Morbidelli, in sella alla Petronas Yamaha, ha chiuso all'undicesimo posto. Caduta al primo giro di Fabio Quartararo, su Yamaha, che abbandona così il suo secondo posto in classifica generale. Gran Premio da dimenticare anche per Valentino Rossi, tradito dalla sua M1 dopo pochi giri. Un problema al motore ha costretto il pilota di Tavullia al ritiro dopo una manciata di giri.

