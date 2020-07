MotoGP, frattura all'omero destro per Marc Marquez

Marc Marquez dovrà sottoporsi a operazione. Lo spagnolo della Honda, protagonista di una brutta caduta nel corso del Gran Premio di Spagna, ha riportato la frattura all'omero. Come rende noto la Honda, il pilota campione del mondo si recherà a Barcellona per un intervento chirurgico. Marquez, che ha sbattuto violentemente il braccio, ha riportato "una frattura diafisaria trasversale al suo omero destro". Il personale medico della MotoGp ha confermato che non ci sono altri gravi traumi cranici ma il pilota "rimarrà sotto osservazione per 12 ore". Domani Marquez si recherà presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona e martedì sarà operato dal dottor Xavier Mir. Non si conoscono ancora i tempi di recupero ma dopo l'operazione il team "fornirà notizie in merito".

