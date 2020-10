MotoGp, dominio Yamaha ad Aragon. Rossi in quarantena: "Il nervoso ancora non mi passa"

di Antonio Martelli

Dominano le Yamaha nella prima giornata di prove libere della MotoGp sul circuito di Aragon, dove non era presente Valentino Rossi. Il nove volte campione del Mondo è infatti in quarantena dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il miglior tempo di giornata è quello di Maverick Vinales, su Yamaha ufficiale, che nella sessione pomeridiana ha girato in 1.47.771. Lo spagnolo era stato il più veloce anche nella sessione mattutina di ieri, iniziate in ritardo a causa delle temperature troppo basse sull'asfalto. Proprio freddo e vento l'hanno fatta da protagonisti sulla pista di Aragon, molti i piloti in difficoltà. "E' una giornata abbastanza positiva, ma è solo venerdì. Per domani dobbiamo ancora lavorare", ha commentato Vinales.

Alle spalle del pilota ufficiale Yamaha si è piazzato il leder del Mondiale, il francese Fabio Quartararo con la sua Yamaha Petronas, staccato di +0.249. Terzo tempo per Franco Morbidelli, sull'altra Yamaha Petronas, a +0.447. "Buoni ricordi e buone sensazioni su questa pista…", ha commentato un Morbidelli con lo sguardo rivolto al futuro: "Io devo solo stare zitto e continuare a pedalare con quello che ho, sapendo il mio valore". Fuori dai primi dieci le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Entrambi i piloti della casa di Borgo Panigale rischiano di dover passare dal Q1, così come Pecco Bagnaia sull'altra Ducati del Team Pramac. In crescita invece le Suzuki con Mir quarto e le Honda nella top ten con Crutchlow quinto e Alex Marquez ottavo.

A tenere banco ad Aragon, però, è ancora la positività al Covid di Valentino Rossi. Il Dottore ha parlato ai microfoni di Radio Deejay ammettendo che "il nervoso ancora non mi passa". "Avevo tutti i sintomi: mal di schiena, mal di ossa, mal di testa e febbre a 37.6. È come un'influenzona", ha spiegato poi Rossi a cui sono arrivati gli auguri dei suoi colleghi in pista. A partire dal fratellino Luca Marini: "L'ho sentito, è difficile affrontare psicologicamente quanto successo, io stesso ho preso malissimo questa notizia". "Auguri di pronta guarigione, di riposarsi e ritornare presto", anche da Franco Morbidelli. Dal Team Yamaha il team director Massimo Meregalli ha spiegato che Rossi non sarà sostituito ad Aragon mentre se non dovesse recuperare per Valencia potrebbe scendere in pista Jorge Lorenzo. "Abbiamo un lasso di tempo di 10 giorni, non escludiamo questa ipotesi", ha detto Meregalli.

Sempre a proposito di coronavirus, non potrà scendere in pista nel Gp di Aragon anche Tony Arbolino. Il pilota italiano del team Snipers Racing in Moto3 è infatti in autoisolamento dopo essere stato identificato come uno stretto contatto di un passeggero infetto da Covid-19 sul suo volo da Parigi a Milano, prima di volare poi in Spagna.

