MotoGp di Francia, Marquez trionfa davanti alle Ducati, 5° Rossi

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del mondiale MotoGp. Scattato dalla pole position, dopo la bagarre nelle prime fasi con Jack Miller, il pilota spagnolo ha fatto il vuoto nella seconda parte della gara. Completano il podio le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, in lotta per la seconda piazza fino all'ultima curva. Quarta piazza per un'altra Ducati, quella di Jack Miller, che ha preceduto Valentino Rossi, quinto.

Ottima anche la gara di Pol Espargaro, sesto con la KTM, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli, settimo, e di Fabio Quartararo, ottavo sul circuito di casa. Completano la top ten Cal Crutchlow e Alex Rins. In classifica iridata Marquez allunga leggermente portandosi a +8 su Dovizioso, il primo inseguitore. Prossimo appuntamento del mondiale MotoGp in Italia, tra due settimane, al Mugello.

"Sono contento perché normalmente su questa pista Ducati e Yamaha sono molto veloci, però noi siamo lì e questa è una bella notizia". Lo ha detto il pilota della Honda HRC Marc Marquez commentando il successo ottenuto nel Gran Premio di Francia. "A Le Mans è sempre difficile soprattutto per le temperature, credo sia la prima gara che faccio con la gomma soft all'anteriore - ha proseguito lo spagnolo - Ho cercato di essere costante per tutti i giri e quando ho visto che il mio vantaggio stava aumentando ho spinto ancora un po' di più".



