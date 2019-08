MotoGp, Brno: pole position di Marc Marquez

Marc Marquez ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Repubblica Ceca, decimo appuntamento del mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo, in condizioni incerte su una pista metà asciutta e metà bagnata, ha fatto il vuoto rispetto ai rivali girando in 2'02"753, precedendo di oltre due secondi e mezzo la Ducati di Jack Miller (+2'524). Completa la prima fila Johann Zarco (+2'598), terzo con la Yamaha Petronas. Andrea Dovizioso, migliore degli italiani, piazza la Ducati al quarto posto. Settima piazza invece per Valentino Rossi, che si è migliorato proprio all'ultimo tentativo.

Per il fuoriclasse della Honda HRC si tratta della 58/a pole position in carriera. Marquez nel finale, con la pista ancora umida, ha montato le gomme slick e ha fatto la differenza. In seconda fila oltre a Dovizioso ci saranno Pol Espargaro, quinto con la KTM, e Alex Rins, sesto con la Suzuki. Ottavo posto per Danilo Petrucci con l'altra Ducati. Completano la top ten Maverick Vinales, nono, e Fabio Quartararo, decimo, con le altre due Yamaha.

"Onestamente se ci penso adesso dico 'ho preso troppi rischi per la situazione che abbiamo in campionato'. Ma volevo la pole", ha dichiarato Marc Marquez. "Ho visto che c'era una possibilità e le ho prese, il problema è che alla fine è iniziato a piovere un'altra volta. Mi sono preso il rischio - ha proseguito il pilota della Honda HRC - Ero concentrato al 100%, questa pole è un po' diversa. Sapevo che se fossi caduto ai box mi avrebbero ammazzato, ma volevo la pole", ha concluso scherzando il leader del mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata