MotoGp, Andalusia: Marquez in pista a quattro giorni da operazione

Ad appena quattro giorni dall'operazione all'omero del braccio destro fratturato in una caduta nel Gran Premio di Spagna di domenica, Marc Marquez è tornato in pista. Il campione del mondo in carica della Honda ha preso parte alla terza sessione di prove libere del Gran Premio di Andalusia. Lo spagnolo è stato sottoposto a intervento martedì a Barcellona, giovedì ha avuto il via libera dai medici. Ha chiuso le libere con il 19esimo posto per poi arrendersi, non prendendo parte alle qualifiche del Gran Premio di Andalusia classe MotoGp, fermandosi dopo un solo giro nella Q1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata