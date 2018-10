A Motegi, cade Dovizioso, Marc Marquez trionfa. E' suo il titolo mondiale di Moto Gp

Marc Marquez (Honda) vince in casa a Motegi e porta a casa con tre gare d'anticipo il settimo casco iridato della carriera. C'era un solo risultato che avrebbe rimandato il trionfo dell spagnolo ed era la vittoria di Andrea Dovizioso. L'uomo della Ducati ci ha provato con un bella gara di testa dal primo al ventiduesimo giro (interrotta da un paio di sorpassi dello spagnolo). Ma alla 22esima tornata, il torinese è andato in terra dando il via libera verso il titolo a Marquez. Secondo posto per Cal Crutchow (Honda), terzo Alex Rins (Suzuki). Poi Valentino Rossi, Bautista, Zarco, Vinales, Pedrosa e Petrucci

