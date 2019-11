Marquez vince anche a Valencia

Marc Marquez domina anche il Gp di Valencia, ultima gara della stagione. Il campione del mondo spagnolo della Honda Hrc in 38'12"926. ha preceduto il francese Fabio Quartararo, su Petronas Yamaha, e l'australiano Jack Miller (Pramac). Quarta la Ducati di Andrea Dovizioso, ottavo Valentino Rossi. Caduta per Danilo Petrucci. Tredicesimo posto per Jorge Lorenzo, alla sua ultima gara in carriera. La Honda Hrc conquista il titolo a squadre.

