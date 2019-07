Marquez domina in Germania: Dovizioso 5°, Rossi 8°

A Sachsenring lo spagnolo della Honda precede Vinales e Crutchlow e allunga in classifica. Per lui è la decima vittoria in carriera sulla pista tedesca. Il pilota italiano della Ducati è a -58

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, dominato dal primo all'ultimo giro. Alle sue spalle Maverick Vinales (Yamaha) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Più staccati gli altri, a cominciare da Danilo Petrucci, quarto e migliore degli italiani davanti all'altra Ducati di Andrea Dovizioso, quinto. Ottavo posto per Valentino Rossi, arrivato alle spalle di Jack Miller e Joan Mir. Nella top ten anche Franco Morbidelli, nono, mentre Andrea Iannone con l'Aprilia si è piazzato 14°. E' uscito di scena nelle battute iniziali invece Fabio Quartararo. Out a pochi giri dalla fine Alex Rins, scivolato mentre si trovava al secondo posto. In classifica Mondiale Marquez allunga sensibilmente portandosi a +58. La MotoGp si prende adesso una pausa di un mese: il prossimo appuntamento è in programma in Repubblica Ceca, a Brno, nel weekend del 3-4 agosto.

