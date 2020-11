Marc Marquez torna in pista nel 2021

Marc Marquez torna in pista nel 2021. È lo stesso pilota spagnolo della Honda ad annunciare, attraverso un post sul suo profilo Twitter, il suo addio definitivo alla stagione 2020. “Non tornerò a competere in questa stagione. Dopo ver valutato la situazione del braccio con i dottori e con la mia squadra, abbiamo deciso che la cosa migliore sia tornare il prossimo anno", ha scritto Marquez. "Adesso bisogna portare avanti il processo di recupero. Grazie per i messaggi di vicinanza. Sono impaziente di tornare nel 2021”, ha aggiunto. Durante la gara del primo appuntamento di questa stagione, l’otto volte campione del mondo è stato protagonista di una caduta dove si è fratturato la spalla, poi operata due giorni dopo. Il tentativo di tornare in pista pochi giorni dopo l’operazione ha costretto Marquez a tornare in sala operatoria per un secondo intervento.

