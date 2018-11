Malesia, vince Marquez su Rins e Zarco. Rossi cade nel finale

Sfuma sul più bello il sogno di Valentino Rossi di tornare sul gradino più alto del podio in MotoGp dopo Assen 2017. Il pilota della Yamaha scivola a quattro giri dalla fine, mentre si trovava in testa, nel Gran Premio di Malesia, ed è costretto a chiudere 18°. Ne approfitta alle sue spalle Marc Marquez, scattato dalla settima casella dopo la penalizzazione, che si invola in solitaria verso il traguardo e trionfa anche a Sepang ottenendo la nona vittoria stagionale. Completano il podio la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha Tech 3 di Johann Zarco. Solo sesto Andrea Dovizioso con la Ducati, mentre Andrea Iannone è caduto nel corso del primo giro.

Moto2 - Doppia festa a Sepang per lo Sky Racing Team VR46. Luca Marini ha vinto la sua prima gara in carriera nel Gran Premio di Malesia, ma soprattutto, grazie al terzo posto dietro al rivale Miguel Oliveira, Francesco Bagnaia si è laureato per la prima volta campione del mondo nella classe Moto2. Dopo il successo iridato di Franco Morbidelli, sempre in Malesia nel 2017, un altro pilota italiano si impone nella categoria di mezzo del motomondiale.

Moto3 - Jorge Martin domina il Gran Premio di Malesia e si laurea per la prima volta campione del mondo nella classe Moto3. Il pilota spagnolo si è imposto davanti agli italiani Lorenzo Dalla Porta ed Enea Bastianini. Quinto Marco Bezzecchi, il rivale del campioncino del team Del Conca Gresini nella lotta per il titolo iridato. Nella top ten anche Fabio Di Giannantonio, sesto, Tony Arbolino, ottavo, e decimo.

