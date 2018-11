MotoGp Malesia: pole di Marquez davanti a Zarco e Rossi

Sarà Marc Marquez a partire in pole position nel Gp di Malesia, penultima prova del Mondiale MotoGp in programma domenica sul circuito di Sepang. Lo spagnolo della Honda ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche con il crono di 2'12"161 precedendo Johann Zarco (+0"548) e Valentino Rossi (+0"848). Quarto tempo per Andrea Iannone davanti ad Andrea Dovizioso. Iannone ha chiuso con un ritardo di 936 millesimi da Marquez. Dovizioso, caduto nel finale nel tentativo di centrare la pole, è quinto a 1.022.

Completano la top ten le Ducati di Miller e Petrucci (Alma Pramac Racing) e gli spagnoli Rins, Bautusta e Pedrosa. Solo 11° Vinales sulla seconda Yamaha ufficiale davanti ad Aleix Espargaro. Le qualifiche sono state posticipate di circa un'ora e mezza a causa della pioggia. Domenica la partenza della gara è stata anticipata alle 6 ore italiane.

