Lorenzo, conferenza stampa a sorpresa alle 15. Sarà ritiro?

Da As sono sicuri. Valencia sarà l'ultimo gp della carriera del campione maiorchino della Honda

Jorge Lorenzo ha convocato per le 15 una conferenza stampa a sorpresa prima dell'ultimo weekend del Motomondiale che come ogni anno chiude con il Gran Premio di Valencia. Non ancora chiari i contorni della decisione improvvisa del fuoriclasse della Honda che parlerà ai giornalisti "con Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna Sports", si legge sul sito ufficiale della MotoGp.

Il maiorchino non sta di certo attraversando un bel momento, la sua è stata una stagione da incubo e al momento si trova 19esimo con 25 punti nella classifica piloti, dominata dal compagno di team, già campione del mondo, Marc Marquez. Stando a quanto riportato da As: "Il cinque volte campione del mondo è pronto al ritiro a 32 anni, dopo 17 stagioni".

