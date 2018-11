Gp Valencia, trionfa Dovizioso su Ducati, sfuma il podio per Rossi

Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGp. Il pilota forlivese ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Alex Rins su Suzuki e Pol Espargaro su KTM.

Ottimo il quarto posto di Michele Pirro, collaudatore della Ducati in gara con una wild card. Chiude al quinto posto Dani Pedrosa su Honda ufficiale, alla sua ultima gara della carriera. Non va oltre il 12esimo posto Jorge Lorenzo, al rientro dopo l'infortunio, alla sua ultima gara in Ducati. Tredicesimo Valentino Rossi su Yamaha, dopo la caduta mentre era in lotta per il podio. Caduti e costretti al ritiri sulla pista bagnata per la pioggia, Marc Marquez su Honda, Maverick Vinales su Yamaha e Andrea Iannone su Suzuki. Per Dovizioso è la 12esima vittoria in carriera in MotoGp, la 21esima assoluta fra tutte le classi.



