Gp Valencia, pole Vinales davanti a Rins, Dovizioso è terzo

Quinto posto per Marquez, che cade e poi riesce a rientrare

Maverick Vinales ha conquistato la pole del Gran Premio della Comunità Valenciana, classe MotoGp, ultima prova del Motomondiale. Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso le qualifiche sul circuito 'Ricardo Tormo' di Valencia con il miglior tempo (1:31-312) precedendo di 68 centesimi il connazionale Alex Rins (Suzuki). In prima fila anche la Ducati di Andrea Dovizioso, terzo a 80 centesimi. Quarto tempo per la Ducati del Team Pramac di Danilo Petrucci davanti alla Honda del campione del mondo Marc Marquez, caduto ad inizio sessione e poi rientrato dopo essere stato soccorso alla spalla.

Andrea Iannone (Suzuki) conclude con il settimo tempo, alle spalle della Ktm di Pol Espargaro e davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro. Completano la top ten Dani Pedrosa (Honda) e Jack Miller (Ducati Pramac Racing). Scatterà invece dalla 16/a casella in griglia Valentino Rossi (Yamaha): il pesarese, costretto a passare dal Q1, non è riuscito ad accedere alla lotta per la pole.

