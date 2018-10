Gp Thailandia, Dovizioso domina le terze libere, Marquez fuori da Q2

Le terze libere della MotoGp al Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia, si chiudono si chiudono con la Ducati di Andrea Dovizioso ancora davanti ma braccato dalla M1 di Maverick Viñales e delle Honda. Il primato del venerdì di Dovizioso è battuto, ad inizio sessione da Marc Marquez (Repsol Honda). Ma il numero 4 Ducati è fermamente deciso a stare davanti e lo fa con il tempo di 1.30.399. Buriram potrebbe confermarsi pista Ducati, Jack Miller (Alma Pramac Racing) mette a referto il secondo tempo con il compagno di box, Danilo Petrucci che chiude le prima cinque posizioni.

Dietro le DesmosediciGP, si conferma competitivo Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP). Nel primo giorno in lotta per il primato e oggi terzo. Quarta un'altra RC213V, quella di Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol). Valentino Rossi chiude le libere che contano per accedere alla lotta per la pole al settimo posto. Per il Dottore un lavoro specifico sulla frenata. Notizia della sessione è Marquez fuori dalla Q2. Il numero 93 è protagonista di una salvata spettacolare prima ma poi è vittima di una caduta alla curva 4. La scivolata arrivata nel giro lanciato e lo rilega alla Q1 per la seconda volta in questa stagione.

Per Jorge Lorenzo, invece, il Gp finisce ancora prima di iniziare. Il pilota del Ducati Team non prenderà parte alle restanti sessioni di libere e qualifiche e non parteciperà alla gara. Dopo l'incidente del venerdì di libere nel quale si è procurato la micro frattura al radio distale destro e vari traumi anche al piede infortunato ad Aragon arriva la decisione, persa per evitare ulteriori rischi. "Non mi sentivo il polso sinistro a posto, ho fatto la radiografia e abbiamo scoperto la frattura", commenta il numero 99 della Ducati al sito MotoGp. "Non ha senso correre, sono lontano dalla lotta di testa in classifica e ora devo recuperare in vista al Giappone dove arriverò non al massimo della forma". Per Lorenzo, quindi, si apre un periodo di recupero in vista del proseguo della trasferta asiatica e del GP a Motegi.



