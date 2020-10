Gp Teruel: trionfa Morbidelli davanti alle Suzuki

Franco Morbidelli su Yamaha Petronas ha vinto il Gran Premio di Teruel, valido per il Mondiale MotoGp. Alle spalle dell'italiano le due Suzuki degli spagnoli Alex Rins e Joan Mir. Il poleman Takaaki Nakagami, su Honda, è caduto subito dopo il via. E' la seconda vittoria stagionale e della carriera in MotoGp per Morbidelli, che balza al quarto posto nella classifica Mondiale con 112 punti a -25 dalla vetta. Al comando c'è sempre Mir con 137 punti, seguito da Fabio Quartararo con 123 e Maverick Vinales con 118. Il francese del Team Yamaha Petronas ha chiuso all'ottavo posto, preceduto proprio dallo spagnolo della Yamaha ufficiale.

Ai piedi del podio lo spagnolo Pole Espargaro su KTM, seguito dal francese Johann Zarco con la miglior Ducati al traguardo e dal portoghese Miguel Oliveira su KTM. Chiudono la top ten lo spagnolo Iker Lecuona sempre su KTM e Danilo Petrucci su Ducati. Fuori dalla top ten Andrea Dovizioso sull'altra Ducati ufficiale. Prossimo appuntamento con il Mondiale MotoGp l'8 novembre con il Gran Premio d'Europa sempre in Spagna, a Valencia.

