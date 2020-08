Gp Rep. Ceca: Zarco in pole davanti a Quartararo e Morbidelli

Johann Zarco partirà dalla pole position nel Gp della Repubblica Ceca sul circuito di Brno nella classe MotoGp. Il francese della Ducati chiude in 1'55"687 davanti al connazionale e leader del mondiale Fabio Quartararo (+0.303) e a Franco Morbidelli (+0.387) entrambi su Yamaha Petronas. Per quanto riguarda gli altri italiani ottava piazza per Danilo Petrucci (+0.767) e decimo per Valentino Rossi (+0.828). Male Andrea Dovizioso che partirà solamente 18esimo in griglia.

