Gp Gran Bretagna: Rins vince davanti a Marquez, Rossi 4°

Alex Rins ha vinto al fotofinish il Gran Premio di Gran Bretagna per la classe MotoGp davanti a Marc Marquez, superato all'ultima curva sul rettilineo finale. Completa il podio Maverick Vinales, terzo con la Yamaha davanti al compagno di squadra Valentino Rossi. E' terminata alla prima curva invece la gara di Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, che erano indiziati per un posto sul podio. Il pilota francese, scivolato al via, si è portato con sé il ducatista, che non è riuscito ad evitare la Yamaha Petronas e ha rimediato una brutta caduta, con la Ducati che si è incendiata dopo l'impatto. Per il forlivese sono in corso accertamenti.

Per il pilota della Suzuki si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta nel Gp delle Americhe. Ottima gara di Franco Morbidelli, quinto, mentre Danilo Petrucci non è andato oltre la settima posizione con l'altra Ducati. Nella top ten anche Andrea Iannone, decimo con l'Aprilia. In classifica mondiale Marquez allunga e sale a +78 su Dovizioso, ancora secondo.

