Gp Gran Bretagna: pole position a Marquez, Rossi secondo

"Sono contentissimo di partire in prima fila, ho un buon passo", ha commentato il Dottore

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone. Il pilota della Honda con il tempo di 1.58.168 ha preceduto di 0.428 Valentino Rossi su Yamaha. Terzo l'australiano Jack Miller su Ducati del Team Pramac a 0.434.

Quarto tempo per il francese Fabio Quartararo su Yamaha Petronas, staccato di 0.444. Quinto lo spagnolo Alex Rins su Suzuki, a 0.502 da Marquez. Sesto tempo per Maverick Vinales sull'altra Yamaha ufficiale, a 0.594. Soltanto settimo Andrea Dovizioso su Ducati ufficiale, a +0.594. Ottavo Franco Morbidelli su Yamaha Petronas, a +0.928. Fuori primi dieci l'altra Ducati ufficiale, quella di Danilo Petrucci.

"Sono molto contento perché la qualifica ormai è fondamentale per la gara. E' stata dura, sono partito da solo mentre tutti aspettavano. Ho dovuto ragionare, ho avuto un timing buono e alla fine ho fatto un bel tempo", ha commentato Valentino Rossi. "Sono contentissimo di partire in prima fila, ho un buon passo. Ci sono i soliti dubbi sulle gomme, ma la moto va bene e speriamo di essere pronti per domani", ha aggiunto.

