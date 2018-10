Gp Giappone, pole a Dovizioso, Marquez sesto. Rossi nono

Andrea Dovizioso partirà dalla pole position nel Gran Premio del Giappone valido per il Mondiale della MotoGp. e di 0.137 centesimi la Ducati dell'australiano Jack Miller. Quarto l'inglese Cal Crutchlow, su Honda, a 0.230. Quinto tempo per Andrea Iannone su Suzuki a 0.242, soltanto sesto Marc Marquez su Honda a 0.299. Nono tempo per Valentino Rossi, su Yamaha, a 0.675. Il pilota nove volte campione del Mondo è stato preceduto anche dal compagno di squadra Maverick Vinales, sesto a 0.550 da Dovizioso, e dall'altra Suzuki dello spagnolo Alex Rins a 0.675. Chiude la top ten lo spagnolo Alvaro Bautista, su Ducati, a 0.806.

