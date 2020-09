GP Emilia-Romagna, Viñales vince davanti a Mir. Fuori Rossi e Bagnaia

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini per la classe MotoGP. Il pilota spagnolo ha preceduto la Suzuki di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Qaurtararo. Quarta piazza per la KTM di Pol Espargaro, che sale però sul podio al posto di Quartararo, per una penalità di 3 secondi.

Per Viñales si tratta dell'ottava vittoria nella classe regina, la prima dopo Sepang 2019. Gara da dimenticare per gli italiani: Valentino Rossi è uscito di scena nelle prime battute, Pecco Bagnaia si è ritirato al 21° giro mentre era al comando. Andrea Dovizioso, ottavo, è il migliore degli italiani, subito davanti a Franco Morbidelli, penalizzato da una scivolata subito dopo la partenza di Aleix Espargaro co l'Aprilia.

In classifica mondiale Dovizioso resta in testa con 84 punti, uno in più sulla coppia Quartararo-Viñales, entrambi a quota 83. In risalita Mir, che insegue con 80 punti. Rossi è nono con 58 punti.

