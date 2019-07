Gp di Germania, Marquez in pole davanti a Quartararo. Rossi 11°

Pole position di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto le due Yamaha di Fabio Quartararo e di Maverick Vinales. Valentino Rossi, passato dalla Q1, scatterà dall'undicesima casella.Qualifica da dimenticare per la Ducati: Petrucci è finito per terra nella fase clou della sessione e non è riuscito a migliorarsi, chiudendo in dodicesima posizione. Alle sue spalle ci sarà Andrea Dovizioso, rimasto fuori dalla Q2 e costretto a una gara in rimonta dal 13° posto. Marc Marquez, alla sua 57/a pole position nella classe regina, ha girato in 1'20.195 precedendo i due connazionali di oltre due decimi. Ottima prova di Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo, che si è piazzato settimo.



