Gp del Giappone, Marquez trionfa davanti a Quartararo e Dovizioso

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, classe MotoGp, 16° appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi lo spagnolo della Honda, già laureatosi campione del mondo in Thailandia, ha preceduto tutti dopo essere scattato dalla pole ottenendo la decima vittoria stagionale. Sul podio anche il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto lo spagnolo Maverick Vinales sulla prima Yamaha ufficiale. Non ha finito la gara Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha è finito fuori pista a quattro giri dal termine. Nessuna conseguenza fisica per il numero 46.

