Gp d'Olanda: pole position a Quartararo, Dovizioso solo 11esimo

Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Olanda della MotoGp, ad Assen in Olanda. Con il tempo di 1:32.017, il giovane pilota francese della Yamaha Team Petronas ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales su Yamaha ufficiale, di 0.140. Terzo tempo per Alex Rins su Suzuki, a 0.441.



Quarto tempo per il leader del Mondiale Marc Marquez, su Honda, a +0.714. Quinto un altro spagnolo, Joan Mir, a +1.068. Sesto Cal Crutchlow, su Honda clienti, a +1.211. Settimo posto per Danilo Petrucci su Ducati, migliore degli italiani, a +1.211. Nono Franco Morbidelli su Yamaha Team Petronas, a +1.297. Male Andrea Dovizioso, solo undicesimo con l'altra Ducati ufficiale. Per Quartararo è la terza pole position stagionale, terza prima fila consecutiva per il rookie transalpino.

