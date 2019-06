Gp Catalogna, trionfa Marquez, terzo Petrucci. Lorenzo perde il controllo e fa cadere Dovizioso, Rossi e Vinales

Lo spagnolo della Honda: "Ho sbagliato, mi dispiace per gli altri"

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito del Montmelò. Lo spagnolo della Honda ha preceduto sul traguardo il francese Fabio Quartararo su una Yamaha del Team Petronas e Danilo Petrucci su Ducati. Con questa vittoria Marquez allunga in vetta alla classifica mondiale grazie anche alla clamorosa caduta al secondo giro di Andrea Dovizioso su Ducati, Valentino Rossi e Maverick Vinales su Yamaha, buttati giù dalla Honda di Jorge Lorenzo.

"Mi dispiace aver fatto cadere Valentino, Maverick e Andrea. Ho sbagliato io e avrei preferito cadere da solo", ha commentato Lorenzo dopo la scivolata. "Sono partito bene, ho recuperato tante posizioni. Poi ho visto che in frenata potevo staccare forte. Ho provato a superare Marquez ma lui ha chiuso il gas e per non tamponare Dovizioso ho dovuto frenare di più", ha spiegato ancora Lorenzo. "Ho fatto un errore che è costata la caduta anche di Valentino, Maverick e Andrea, questa è la cosa che mi dispiace di più", ha poi aggiunto il pilota spagnolo con grande sportività.

