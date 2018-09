MotoGP, Dovizioso: "Ad Aragon per vincere, la Ducati è migliorata"

"La vittoria di Misano ci ha dato fiducia. Fin dai test abbiamo mostrato una buona velocità, anche quelli ad Aragon sono andati bene. Abbiamo una moto migliore rispetto all'anno scorso, ma il consumo delle gomme condizionerà molto la gara, sembra che il meteo sarà buono quindi sfrutteremo al massimo ogni sessione". Così Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, nel corso della conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio di Aragon.

Sulla lotta Mondiale, il forlivese ha aggiunto: "È sempre importante arrivare almeno secondi nel campionato. Siamo in lotta con Valentino e sarà dura. Non abbiamo mai mollato, a metà stagione abbiamo capito che alcune cose non andavano bene, siamo migliorati in alcuni dettagli e adesso iniziamo a vedere i risultati, anche in piste dove non andavamo forte. Il nostro obiettivo è fare il massimo per questa stagione, ma anche per la stagione successiva".

Marquez: "Lotteremo per la vittoria, ma importante restare concentrati"

"È stato un grande weekend per noi a Misano, conquistando altri 20 punti. Abbiamo fatto anche un buon test lunedì. Qui c'è una curva che è stata intitolata con il mio nome, non mi aspettavo una cosa di questo tipo, sicuramente sarà una bella sensazione passare per la prima volta lì. Ma dobbiamo restare concentrati, questo sarà un nuovo wekeend di gara, dobbiamo mantenere alto il nostro livello". A parlare prima delle prove libere anche Marc Marquez, leader del motomondiale con la sua Honda: "Vincere aritmeticamente il titolo già in Thailandia? Sicuramente stiamo vivendo una grande stagione, abbiamo più esperienza, ma non dobbiamo essere precipitosi o nervosi, dobbiamo mantenere lo stesso stile. Sarebbe bello vincere, ma sarà fondamentale concludere sempre la gara sul podio. Attenzione a Yamaha e Ducati, che hanno fatto dei test qui".

