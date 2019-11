Alex Marquez in Honda dal 2020 con il fratello Marc

Il due volte campione del mondo in Moto3 e Moto2 prenderà il posto di Jorge Lorenzo in HRC

Alex Marquez passa al Team Honda Repsol. Il giovane pilota spagnolo infatti, fresco vincitore del titolo iridato in Moto2, dal 2020 correrà nella stessa squadra di suo fratello Marc, già sette volte campione del mondo in MotoGp. Lo ufficializza con un tweet la casa giapponese che, spiazzata dall'addio improvviso di Jorge Lorenzo, aveva bisogno di un'operazione come questa per rilanciare la propria immagine. Contratto di un anno per Marquez Jr che nel suo palmarès ha anche un mondiale in Moto3 nel 2014 ed è pronto al debutto nella classe regina a bordo della Honda RC213V.

