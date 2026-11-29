Raul Fernandez ha vinto il Gp di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale di MotoGp. Il pilota dell’Aprilia Trackhouse ha dominato fin dai primi giri precedendo sul traguardo il campione del mondo Marc Marquez, alla sua ultima gara della carriera che fino all’ultimo giro ha cercato la vittoria.

Sul podio la Ktm di Pedro Acosta davanti a Marco Bezzecchi, che precede il compagno di squadra dell’Aprilia Jorge Martin e chiude in classifica generale al secondo posto. L’Aprilia conquista il titolo costruttori per al prima volta nella sua storia. Un trionfo storico che interrompe l’egemonia Ducati nella classe regina e si unisce al titolo mondiale per Team già assicurato dalla squadra ufficiale Aprilia Racing. Raul Fernandez ha dato un contributo importante quest’oggi, considerando anche il quarto e quinto posto di Bezzecchi e di Martin. L’Aprilia ha chiuso la classifica Costruttori MotoGp 2026 al primo posto con 635 punti, precedendo la Ducati di 21 lunghezze. La casa di Noale completa così la stagione aggiudicandosi anche la classifica Team con Aprilia Racing (811 punti totali, davanti ai 619 del Ducati Lenovo Team).

Lacrime a fine gara nello staff della Ducati per la gara di addio di Marquez, che è stato salutato in pista da tutti i piloti che hanno voluto omaggiare il dieci volte campione del mondo.

Marquez: “Ringrazio tutti, la moto mi mancherà”

“Avevo quasi vinto, eh”, ha detto Marc Marquez rivolgendosi ai tifosi di Valencia, che lo hanno inneggiato dopo l’ultimo Gp della stagione con cui il pilota dieci volte campione del mondo ha chiuso la carriera. “Voglio ringraziarvi per tutto il sostegno, la moto mi mancherà, ma questa è una emozione che non potrò rivivere“, ha detto il pilota. “Mi sono divertito tanto in queste ultime settimane, ridevo e sorridevo dentro il casco. Oggi ci ho provato in tutti i modi a vincere, ma aveva usato troppo al gomma. ma sono molto felice. Felice di essere cresciuto in MotoGp, credo di esserne parte. La MotoGp è la mia vita ma ho già pianto troppo. Ho dato tutto quello che avevo alle moto e le moto mi hanno dato tanto. Grazie e buon divertimento”.